Yasmin Levy, Agnieszka Holland wśród gości Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Yasmin Levy, Agnieszka Holland, Marcin Masecki, Hanna Krall, wnuczka Singera Meirav Hen to niektórzy goście 19. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Oficjalnie festiwal zainauguruje koncert kantoralny w Synagodze im. Małżonków Nożyków 28 sierpnia.

Oficjalnie festiwal zainauguruje koncert kantoralny w Synagodze Nożyków. Po raz pierwszy w Polsce wystąpią kantorzy młodego pokolenia z Izraela Nachman Turgeman i Netanel Olivisky. Kantorzy wystąpią 28 sierpnia.

Kierownik literacki wydarzenia Remigiusz Grzela powiedział, że Żydowski Salon Literacki w tym roku odwiedzi Agnieszka Holland, który zaprezentuje swoją biografię, w spotkaniu weźmie też udział Karolina Pasternak oraz aktorka Bogusława Schubert. Swoją nową książkę "Szczegóły znaczące", której premiera będzie jesienią, zaprezentuje Hanna Krall. To zbiór mikroreportaży, które publikowała w ostatnim roku w "Tygodniku Powszechnym".

Grzela dodał, że do Warszawy przyjedzie również wnuczka Singera Meirav Hen, wraz z trzema synami. Hen opowie o Runi Poncz - partnerce Singera, matce jego syna, komunistce.

Na scenach Teatru Żydowskiego zobaczymy, m.in.: spektakl muzyczny "Jentl" Icchoka Bashevisa Singera i Leah Napolin w reżyserii Roberta Talarczyka z oryginalnymi kompozycjami Hadriana Filipa Tabęckiego, przedstawienie "Planeta B" na motywach powieści "Szpital Przemienienia", "Głos Pana" i korespondencji Stanisława Lema według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Popiołka, oraz "Balkon Goldy", czyli "one-woman show" Ernestyny Haselnus-Winnickiej o premier Goldzie Meir.

"Burza. Pomiędzy" to adaptacja dramatu Shakespeare'a w jidysz, w reżyserii Damiana Josefa Necia. Pierwsza premiera "Burzy" w jidysz miała miejsce w Łodzi w 1938 roku w Folks un Jugnt-Teater, w 1939 roku grana była również w stolicy. Reżyser powiedział, że w swoim spektaklu chciał przedstawić przedwojenną Warszawę, dlatego ważnym elementem adaptacji są fragmenty Archiwum Ringelbluma. "To przywrócenie głosu osób, które tworzyły w getcie warszawskim. Teksty publicystyczne nigdy wcześniej nie wypowiadane ze sceny pojawiają się w tym spektaklu" - wyjaśnił.

1 września w budynku Reduty Banku Polskiego będzie można obejrzeć performance "Pif paf in piach". O dowolnej porze, przez trzy godziny będzie można obejrzeć performace, w którym weźmie udział 50 aktorów. Dyrektor Festiwalu Gołda Tencer powiedziała, że "+Pif paf in piach+ to powiedzenia nazywanego wariatem getta Rubinsteina". "Chcemy odtworzyć historie osób, które były w getcie, takich jak Władysław Szpilman, Jerzy Jurandot, Stefania Grodzieńska czy Wiera Gran" - tłumaczyła. Spektakl będzie można oglądać na trzech piętrach budynku, gdzie znane postaci z warszawskiego getta będą wygłaszać monologi.

Na otwarcie jazzowej części festiwalu swój nowy projekt "Koptycus" zaprezentuje skład Oleś Brothers & Dominik Strycharski. Koncert muzyki klasycznej "Webern, Wajnberg, Mahler - refleksje" dadzą Marcin Zdunik i Harmonium Duo, czyli Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki.

Trio BASTARDA w składzie Paweł Szamburski (klarnet), Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela) i Michał Górczyński (klarnet kontrabasowy) wykonają mistyczne, żydowskie pieśni bez słów (chasydzkie Niguny). "Zaprezentujemy państwu program poświęcony rodzinie Taub znanej jako dynastia Modrzyc. Izrael Taub założył pod Dęblinem na przełomie XVIII i XIX wieku dynastię chasydzką. Poświęciliśmy nasz ostatni album spuściźnie muzycznej tego klanu" - poinformował.

Teatr Żydowski zaprosił też amerykańskiego kompozytora i trębacza, laureata nagrody Grammy - Franka Londona oraz amerykańską aktorkę i piosenkarką wykonującą repertuar pieśni jidyszowych i żydowskich Eleanor Reissę. Artyści zaprezentują specjalny program sięgający do tradycyjnych pieśni jidysz. Na koncercie na plenerowej scenie na pl. Grzybowskim wystąpią też polscy, ukraińscy i europejscy muzycy klezmerscy.

Na Scenie Letniej Teatru Żydowskiego koncerty zaprezentują, m.in.: Olga Avigail Mieleszczuk i trio Kol Ishe z programem "Żydowskie Pieśni Ukrainy - Shpil Mir A Dumke!", ukraińska artystka Natalia Utesheva Kasyanchyk z programem "Skarby muzyki klezmerskiej i chasydzki nigun - TYLKO TY", TROI Quartett z Austrii z opracowaniem muzycznym tekstów Rajzel Żychlinski, Anna Riveiro w repertuarze pieśni sefardyjskich, Adrianna Dorociak (aktorka Teatru Żydowskiego) z utworami z programu "Leśman/Fantazje" oraz Genady Iskhakov.

Organizatorzy zapowiedzieli, że gościem specjalnym 19. festiwalu będzie "legenda polskiej piosenki Sława Przybylska, której na fortepianie akompaniować będzie wybitny muzyk i kompozytor Janusz Tylman". Odbędą się także koncerty Natalii Przybysz i Raphaela Rogińskiego. Marcin Masecki i Eldar Tsalikov wykonają żydowskie tanga.

Na zakończenie festiwalu po raz pierwszy wystąpi wokalistka Yasmin Levy. Koncert odbędzie się w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Artystce towarzyszyć będą: Yechiel Hasson (gitara), Jeno Lisztes (cymbały), Arad Emamgholi (daf), Anna Wandtke (skrzypce) oraz zespół Gang Tango w składzie; Grzegorz Lalek (skrzypce), Piotr Kopietz (bandoneon), Mirosław Feldgebel (fortepian) i Sebastian Wypych (kontrabas).

