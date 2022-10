Ylva Johansson: Putin chce zniszczyć Unię Europejską

Putin chce zniszczyć Unię Europejską; używa energii jako broni, próbuje wprowadzić fałszywą narrację i chce nas podzielić. Musimy zwiększyć wysiłki dla bezpieczeństwa wewnątrz UE, w tym granic zewnętrznych i krytycznej infrastruktury - powiedziała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Johansson we wtorek podczas konferencji Warsaw Security Forum wzięła udział w dyskusji na temat bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Unijna komisarz podkreśliła, że jednym z celów Władimira Putina jest zniszczenie Unii Europejskiej. "Musimy upewnić się, że mu się nie uda; to byłoby olbrzymie zagrożenie dla nas wszystkich. Musimy być silni i zjednoczeni" - zaznaczyła. Jak mówiła, Putina "używa energii jako broni, próbuje nasz podzielić, próbuje wprowadzić fałszywą narrację i propagandę na temat przyczyn kryzysu energetycznego".

Johannson przyznała, że rosyjskie działania spowodowały wiele wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Podkreśliła, że Unia musi być o wiele bardziej skupiona na ochronie infrastruktury krytycznej, zwłaszcza po atakach na gazociągi Nord Stream I i II na Morzy Bałtyckim.

Zapowiedziała, że wewnątrz instytucji unijnych trwają pracę nad nowym prawem regulującym kwestię ochrony krytycznej infrastruktury. Poinformowała, że wśród rozwiązań jest zobowiązanie państw członkowskich do działania w zakresie ochrony infrastruktury w 11 różnych sektorach - poza sektorem energetycznym czy transportowym są to także obszary takie jak czysta woda, zaopatrzenie w żywność etc.

Komisarz Johansson podkreśliła, że sprawa wymaga rozwiązania na arenie europejskiej, gdyż duża część krytycznej infrastruktury jest używana wspólnie przez różne kraje Wspólnoty, a skutki jej ewentualnego uszkodzenia mogą mieć negatywne skutki w całej Unii.

"Wojna to także okazja dla przestępców: handlarzy ludźmi, bronią, przemytników - ludzi, broni, narkotyków" - mówiła także Johansson, podkreślając, że w takich okolicznościach konieczna jest lepsza ochrona zewnętrznych granic UE.

Tłumaczyła, że tego rodzaju działalnością przestępczą zajmują się zorganizowane grupy zawodowe, które są coraz bardziej sprofesjonalizowane i umiędzynarodowione. Dodała, że potrzebne jest poszerzenie zakresu współpracy policji z różnych krajów.

Johansson została zapytana także o kwestię napływu uchodźców z Ukrainy. Jak oceniła, Unia Europejska, w tym zwłaszcza państwa o największych odsetkach uchodźców na mieszkańca - Czechy, Polska oraz Litwa - dobrze radzą sobie w tej sytuacji, także w kwestiach bezpieczeństwa. Unijna komisarz podkreśliła, że mimo napływu wielkiej liczby uchodźców sytuacja była opanowane przez służby i skutecznie wykrywano także niebezpieczne osoby, które próbowały wykorzystywać kryzys uchodźczy, by przekraść się do UE.

"Granice zadziałały. Z jednej strony było wielkie, wzruszające zaproszenie, a z drugiej strony kwestie bezpieczeństwa i kontroli nie zostały porzucone i zadziałały" - mówiła. Zaznaczyła, że Unia Europejska rozbudowuje mechanizmy kontroli zewnętrznych granic, w tym m.in rozwijając i zwiększając zasoby Frontexu.