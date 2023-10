Z. Kuźmiuk: za rządów PO-PSL było wysokie bezrobocie i duża emigracja

Za rządów PO-PSL było bardzo wysokie bezrobocie i około 2 mln ludzi wyemigrowało za granice naszego kraju; za rządów PiS nastąpił duży wzrost płacy minimalnej oraz wzrost PKB - powiedział w niedzielę europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

W niedzielę na profilu PiS w mediach społecznościowych opublikowano nowy spot. "Różnica jest prosta, za rządów PO-PSL bezrobocie wynosiło 14,4 proc. i pracowało się za 5 zł za godzinę, za naszych rządów szybko gonimy średnią europejską - podkreślono w nagraniu. Wybór należy do ciebie - dodano.

Kuźmiuk odnosząc się do tego spotu podkreślił w niedzielę na konferencji prasowej, że za rządów PO-PSL było bardzo wysokie bezrobocie i około 2 mln ludzi wyemigrowało za granice naszego kraju. Dodał, że decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego w oczywisty sposób "wypychała" w dalszym ciągu młodych ludzi z rynku pracy.

Polityk PiS wskazał też na 5-złotową stawkę za godzinę pracy. "I to można powiedzieć nieformalną, na czarno" - podkreślił.

Kuźmiuk zestawił to ze "zgoła inną sytuacją" od momentu przejęcia rządów przez PiS. "Płaca minimalna w tym godzinowa, jej bardzo duży wzrost; z 1750 zł w 2015 roku do 3600 zł w tym roku i ponad 4200 od pierwszego stycznia przyszłego roku. To są kolosalne wzrosty" - zaznaczył europoseł PiS.

Polityk zestawił też dochód rodziny z dwójką pracujących rodziców o minimalnych wynagrodzeniach z dwójką dzieci żyjącą w czasach rządów PO-PSL i w czasach rządów PiS. "Dochód rodziny z dwójką pracujących rodziców o minimalnych wynagrodzeniach z dwójką dzieci w 2015 roku, a więc w tym ostatnim roku rządów PO-PSL to 42 tys. zł rocznie, dochód takiej samej w oparciu o minimalne wynagrodzenia i 500 plus, to w tej chwili 98,4 tys. zł rocznie. I od pierwszego stycznia przyszłego roku 121 tysięcy złotych" - powiedział Kuźmiuk.

"To trzykrotny wzrost dochodów rodzin wychowujących dzieci, jeżeli pracują w oparciu o płace minimalne" - dodał europoseł.

W jej ocenie, drugą rzeczą pokazującą jak bardzo gonimy dystans do krajów Europy Zachodniej, jest wzrost PKB. "Przez 8 lat naszych rządów realny wzrost, to 32 proc., podczas gdy jeżeli chodzi o kraje strefy euro, to zaledwie 11 proc." - powiedział polityk PiS.

"Trzykrotnie szybciej zbliżamy się do krajów Europy Zachodniej. I to widać w każdej dziedzinie naszego życia" - dodał Kuźmiuk.