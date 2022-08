Z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent i szef MON upamiętnią żołnierzy i wygłoszą przemówienia

W ramach uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda upamiętni żołnierzy, wręczy nominacje generalskie i odznaczenia państwowe, a także wygłosi przemówienie. W uroczystościach weźmie udział też szef MON Mariusz Błaszczak, który także będzie m.in. w Ossowie i w Elblągu.

W niedzielę, czyli w przeddzień Święta Wojska Polskiego, prezydent weźmie udział w Apelu Pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Andrzej Duda zabierze głos podczas tych uroczystości. Następnie, czyli w niedzielę wieczorem, prezydent złoży wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

W poniedziałek rano, w Święto Wojska Polskiego prezydent będzie tradycyjnie uczestniczył razem z małżonką w mszy świętej w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy. Na mszy obecny będzie również wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Piłsudskiego o godz. 12 to kolejny punkt uroczystości z udziałem głowy państwa. Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe, a także wygłosi przemówienie. Prezydentowi będzie towarzyszył szef MON. Po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza prezydent złoży wieniec przed pomnik Piłsudskiego przy Belwederze.

Prezydent Duda na początku sierpnia podpisał 11 nominacji generalskich. Na pierwszy stopień generalski prezydent mianował ośmiu pułkowników, podpisał jedną nominację na stopień generała dywizji, a dwóch oficerów awansował do stopnia generała broni. Generałami broni zostali zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Piotr Błazeusz i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak.

Ponadto w ramach uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, w niedzielę rano Mariusz Błaszczak wręczy w siedzibie MON przy ul. Klonowej odznaczenia i wyróżnienia oraz wygłosi przemówienie. Następnie uda się na stadion PGE Narodowy, gdzie zaplanowano m.in. piknik i bieg "Piątka z żołnierzem", pokazy sprzętu wojskowego, odtworzenie bazy wojskowa z misji, koncert orkiestry wojskowej oraz widowisko Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Również na stadionie PGE Narodowy planowane są wystąpienia ministra Błaszczaka.

Następnie Mariusz Błaszczak pojedzie na piknik wojskowy przy Jednostce Wojskowej w Łasku (woj. łódzkie).

W niedzielę wieczorem szef MON wróci do stolicy i weźmie udział na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w apelu pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. Następnie pojedzie do podwarszawskiego Ossowa, by uczestniczyć w capstrzyku pod krzyżem ks. mjr. Skorupki. Również podczas tych dwóch wydarzeń planowane są wystąpienia ministra Błaszczaka.

W poniedziałek, 15 sierpnia szef MON będzie razem z prezydentem brał udział w głównych obchodach Święta Wojska Polskiego. A ponadto wieczorem pojedzie do Elbląga, gdzie na Wyspie Spichrzów zaplanowano koncert piosenki wojskowej państw NATO oraz piknik wojskowy.