Z okazji Święta Wojska Polskiego zaplanowano m.in. uroczystości państwowe, koncerty i pikniki w całym kraju

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbywać się będą obchody Święta Wojska Polskiego; oprócz tradycyjnych uroczystości państwowych, zaplanowano także m.in. koncerty orkiestr wojskowych oraz pikniki w całym kraju - podało w czwartek MON. Nie przewidziano defilady wojskowej.

Jak zaznaczył resort obrony w komunikacie, przez trzy dni sierpnia świętowana będzie równolegle 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

MON zaprasza wszystkich mieszkańców do miast i miasteczek, do lokalnych jednostek wojskowych, by - jak napisano - razem świętować "święto naszych żołnierzy i wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku". "To święto jest świętem nas wszystkich" - podkreśliło MON.

W całym kraju - jak zapowiada MON - zorganizowanych zostanie kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, posłuchać wojskowej muzyki, spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki oraz spotkać się z żołnierzami wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych.

Ministerstwo obrony zapowiadało też, że na piknikach i w punktach rekrutacyjnych będzie można rozpocząć karierę jako żołnierz. "Będziemy zachęcać do dołączenia do nowej formuły służby - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy będzie mógł sprawdzić, jak wiele Wojsko Polskie może mu dać i kim może zostać w armii" - zaznaczył resort obrony.

Na piknikach w całym kraju wykonywane będą wojskowe utwory. "Wyjątkowymi wydarzeniami będą +Wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich+ oraz +Festiwal orkiestr wojskowych NATO+ na Placu Piłsudskiego w Warszawie, jak również +Koncert piosenki wojskowej państw NATO+ w Elblągu organizowany przez TVP" - zapowiedział resort.

Będzie można spróbować także swoich sił podczas dwóch biegów - "Piątka z żołnierzem" na Stadion PGE Narodowy oraz podczas biegu w Ossowie "Falcon - Żelazny bieg".

MON zapowiada, że wśród przygotowanych atrakcji nie zabraknie także wystaw tematycznych, pokazów filmów wojennych, a także specjalnej poczty polowej, za pośrednictwem której będzie można napisać kilka słów do polskich żołnierzy. MON zapowiada też, że na chwilę przed Świętem Wojska Polskiego przygotuje specjalny flashmob.

W zapowiedzi tegorocznych obchodów nie przewidziano defilady wojskowej. Nie odbyła się ona także w dniu Święta Wojska Polskiego w ubiegłym roku oraz dwa lata temu, z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie 1920 roku. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w rocznicę przełomowej bitwy wojny polsko-bolszewickiej.