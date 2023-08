Z.Rau: Polska z entuzjazmem przyjęła wiadomość o przekazaniu Ukrainie przez Holandię i Danię nowoczesnych myśliwców

Polska z entuzjazmem przyjęła wiadomość o decyzji sojuszniczych rządów Holandii i Danii o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych myśliwców - napisał w poniedziałek na Twitterze szef MSZ Zbigniew Rau. "To właściwa decyzja" - dodał.

Rau napisał, po angielsku, że "Polska z entuzjazmem przyjęła wiadomość o decyzji sojuszniczych rządów Holandii i Danii o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych myśliwców".

Jego zdaniem, "to właściwa decyzja". "Od początku ponownej agresji Rosji na Ukrainę Polska buduje koalicję państw, kierując się zasadą: co słuszne, powinno być pożądane, co pożądane, musi być możliwe, a to, co możliwe, musi być realistyczne" - napisał minister spraw zagranicznych.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - po rozmowach z szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte - poinformował, że Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16, które dotrą do tego kraju po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej. Kilka godzin później ukraiński przywódca złożył wizytę w Danii. Premier tego kraju Mette Frederiksen ogłosiła, że władze w Kopenhadze dostarczą Kijowowi 19 maszyn F-16.