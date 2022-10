Z.Rau rozmawiał z szefem MSZ Brazylii o kwestiach dwustronnych i wojnie w Ukrainie

Wojna Rosji przeciw Ukrainie, jej konsekwencje dla krajów europejskich oraz w wymiarze globalnym i kwestie bilateralne - były wśród tematów rozmowy telefonicznej, którą odbyli w środę szef MSZ Zbigniew Rau i jego brazylijski odpowiednik Carlos Franca.

O rozmowie poinformował w środę w komunikacie polski resort dyplomacji.

"Wiodącym tematem rozmowy była wojna Rosji przeciw Ukrainie oraz jej konsekwencje zarówno dla krajów europejskich, jak i w wymiarze globalnym. Minister Zbigniew Rau przedstawił polską ocenę rozwoju sytuacji w konflikcie i zachęcił Brazylię do jednoznacznego potępienia działań Kremla w Ukrainie. Szef brazylijskiej dyplomacji zaprezentował niezmienne stanowisko Brazylii opierające się na założeniu, iż rozwiązanie tego konfliktu można osiągnąć jedynie przez szukanie kompromisów i wypracowanie politycznego rozwiązania" - przekazał MSZ.

Według resortu dyplomacji rozmowa ministrów była również okazją do podniesienia kwestii dwustronnych m.in. w świetle podpisanych we wrześniu polsko-brazylijskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o ochronie informacji niejawnych, które powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału współpracy gospodarczej między oboma krajami.

Podczas rozmowy, jak zaznaczył MSZ, ministrowie wymienili również opinie na temat wymiany poparć między Polską i Brazylią w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych.