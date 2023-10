Z.Rau: wierzymy w mądrość, patriotyzm i wizję Polski, o którą walczymy przez ostatnie osiem lat

Wierzymy w mądrość, patriotyzm i wizję Polski, o którą walczymy przez ostatnie osiem lat. Polski bezpiecznej, zasobnej, Polski równych szans, bez kompleksów i nieograniczonych możliwości - powiedział w czwartek w TVP Info szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef MSZ w czwartek w TVP Info został zapytany o to, czy po wyborach Polskę czeka ewentualna destabilizacja, gdyż "jeden z czołowych polityków PO Grzegorz Schetyna w jednej ze stacji radiowych zasugerował, że porażka KO w nadchodzących wyborach parlamentarnych może być dowodem na fałszerstwa wyborcze".

"Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, a przepowiednie pana Schetyny do tej pory dzięki Bogu - było ich dużo - się nie sprawdzają. Pamiętamy ile to lat temu mówił o ulicy i zagranicy" - zaznaczył Rau.

"My wierzymy w mądrość, patriotyzm i wizję Polski, o którą walczymy przez ostatnie osiem lat. Polski bezpiecznej, zasobnej, Polski równych szans, bez kompleksów i nieograniczonych możliwości" - dodał minister.

We wtorek w Radiu Zet Grzegorz Schetyna w tzw. serii krótkich pytań zapytany o to, czy jeśli wygra PiS, PO nie uzna wyborów odpowiedział, że "nie wygra PiS". Dopytywany co, jeśli jednak wygra odparł: "to nie my, ale OBWE i instytucje międzynarodowe będą pokazywać, czy wybory były sfałszowane, czy nie".