Z. Ziobro do D. Tuska: chcesz wprowadzić do Sejmu zwolenników mordowania ludzi

Dotąd dałeś się poznać tylko jako podły kłamca, ale to, że chcesz wprowadzić do Sejmu zwolenników mordowania ludzi, wyklucza Cię z kręgu naszej cywilizacji - ocenił we wpisie na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zwracając się do lidera PO Donalda Tuska. Chodzi o aktywistkę Janę Shostak.

Minister sprawiedliwości opublikował w środę na Twitterze wideo, na którym białoruska aktywistka Jana Shostak pytana przez dziennikarkę przyznaje, że popiera prawo kobiety do decydowania o terminacji ciąży również po 12. tygodniu jej trwania.

Jak ocenił Ziobro, "Jana Shostak - białoruska aktywistka LGBT, która jest kandydatką Platformy Obywatelskiej - chce zalegalizować zabijanie nienarodzonych dzieci nawet do dnia porodu"

"Herr Donald Tusk - dotąd dałeś się poznać tylko jako podły kłamca, ale to, że chcesz wprowadzić do Sejmu zwolenników mordowania ludzi, wyklucza Cię z kręgu naszej cywilizacji" - napisał Ziobro.

W Polsce aborcja jest obecnie możliwa w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

Media informowały, że aktywistka i artystka pochodząca z Grodna, a przed laty osiadła w Polsce, Jana Shostak, w wyborach do Sejmu 15 października kandyduje z podlaskiej listy Koalicji Obywatelskiej (rekomendowana została przez Zielonych; startuje z 13. miejsca).

W czwartek Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) powiedziała, że Jana Szostak, opowiadająca się za aborcją przez cały okres trwania ciąży, nie będzie kandydować z listy KO; Platforma Obywatelska i Koalicja takiego rozwiązania nie popiera - powiedziała w Radiu Plus Kidawa-Błońska.