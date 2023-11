Z. Ziobro: kuriozalna decyzja PE o pozbawieniu immunitetów europosłów PiS za polubienie spotu o uchodźcach

Jako kuriozalną decyzję ocenił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uchylenie immunitetu czworgu eurodeputowanym PiS przez Parlament Europejski. Zabrać immunitet, zakazać kandydowania albo posłać za kratki. Nowy "wspaniały" świat - podkreślił Ziobro.

Parlament Europejski uchylił w czwartek immunitet czworgu eurodeputowanym PiS - Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Podstawą było oskarżenie czworga polityków o nawoływanie do nienawiści przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję lewicowego aktywistę Rafała Gawła.

"+Je...ć, wy...ć, sk...y+ - język obozu szykującego się do przejęcia władzy w Polsce zapewne wejdzie do słownika europejskich +demokratycznych elit+. Taki kierunek wyznacza kuriozalna decyzja PE o pozbawieniu immunitetów europosłów PiS za polubienie spotu o uchodźcach" - napisał Ziobro w czwartek na platformie X.

Dodał, że "ci, którzy posługują się wulgaryzmami, atakują policjantów, obrażają żołnierzy broniących granic, to przecież najzagorzalsi krytycy mowy nienawiści". "Ekstraklasa praworządności i dobrych obyczajów" - napisał.

"Co innego, ci - wskazani palcem przez ukrywającego się za granicą kryminalistę - którzy widzą zagrożenia związane z hybrydowym atakiem na Polskę i napływem nielegalnych migrantów. W ich przypadku jest zgoda wszystkich frakcji +postępowej+ Europy. Zabrać immunitet, zakazać kandydowania albo posłać za kratki. Nowy +wspaniały+ świat…" - podkreślił.

Rafał Gaweł, który przebywa w Norwegii, wniósł akt oskarżenia posiłkowego w listopadzie 2021 r. po tym, gdy prokuratura dwukrotnie oddalała zarzuty jako bezzasadne. Zarzucił politykom, że "popełnili przestępstwa rasistowskie na terenie Polski", podając dalej lub lajkując w mediach społecznościowych spot wyborczy PiS z kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 r. Spot dotyczył zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

Następnie sędzia warszawskiego sądu, członkini stowarzyszenia Iustitia, Edyta Snastin-Jurkun skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu. Lebreton, poseł sprawozdawca w Komisji Prawnej PE, której zadaniem jest opiniowanie takich wniosków uznał, że jest on motywowany politycznie i rekomendował jego odrzucenie. Jednak we wtorek Komisja Prawna zagłosowała za przyjęciem wniosku.