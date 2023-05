Z. Ziobro: musimy bronić polskiej suwerenności przed niemieckimi kolaborantami w polskiej polityce

Musimy bronić polskiej suwerenności przed niemieckimi kolaborantami w polskiej polityce. Jeśli się poddamy, nie będziemy mieli demokracji, lecz posłuszną Berlinowi tuskową sitwę - mówił podczas konwencji Suwerennej Polski jej lider Zbigniew Ziobro.

Podczas konwencji, gdzie Zbigniew Ziobro ogłosił powołanie Suwerennej Polski, lider formacji podkreślał, że "tak jak reformatorzy I Rzeczpospolitej bronili ojczyzny, bronili Polski przed targowiczanami, tak my, dziś musimy bronić polskiej suwerenności przed niemieckimi kolaborantami w polskiej polityce". "Jeśli się poddamy, nie będziemy mieli demokracji, lecz posłuszną Berlinowi tuskową sitwę" - dodał.

"Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Niemka Ursula von der Leyen z właściwym sobie niemieckim tupetem i arogancją namaściła już Tuska na namiestnika w Polsce. Publicznie wyraziła życzenie, aby to on był premierem w naszym kraju" - mówił polityk. "To pokazuje, że Niemcy traktują Tuska jak swojego agenta wpływu w Warszawie" - dodał. "Musimy o tym pamiętać. Dziś możemy się jeszcze temu skutecznie przeciwstawić, nie pozwolić na taki scenariusz. Wiele zależy od nas" - podkreślał.