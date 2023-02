Z.Ziobro: na przestrzeni lat w TK były konflikty; to nie jest nic nowego

Na przestrzeni lat w Trybunale Konstytucyjnym były konflikty; to nie jest nic nowego - mówił w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytany, czy Trybunał będzie w stanie zająć się ustawą o SN z uwagi na trwający tam konflikt. "Trybunał funkcjonuje" - podkreślił Ziobro.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. "To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją" - powiedział w orędziu. Jednocześnie prezydent zaapelował do sędziów TK o niezwłoczne zajęcie się nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym.

Na sobotniej konferencji prasowej, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był pytany, czy również ma nadzieję, że TK szybko zajmie się ustawą o SN, a także Trybunał będzie w ogóle w stanie się nią ustawą, z uwagi na trwający tam konflikt.

"Na przestrzeni lat w Trybunale były konflikty. To nie jest nic nowego, że jest konflikt w Trybunale Konstytucyjnym" - oświadczył Ziobro. Jego zdaniem, w myśl zasady, że "tam, gdzie dwóch prawników mówi, tam są trzy poglądy", tak również w kwestii dot. kadencji prezesa TK mogą pojawić się różnice. "Ale ten Trybunał funkcjonuje. Ma prezesa, Zgromadzenie Ogólne Trybunału" - podkreślił minister.

Jak dodał, "spory się zdarzają", a prawnicy miewają różne poglądy. "Sędziowie TK są prawnikami i mają prawo wyrazić swój pogląd, ale decydują realia prawnego funkcjonowania i ramy TK. Trybunał ma dzisiaj prezesa, funkcjonuje w określonych ramach ustrojowych - takie jest też jasne i czytelne stanowisko prezydenta, skoro skierował do Trybunału wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o SN" - powiedział szef MS.

Zaznaczył jednak, że jako minister sprawiedliwości nie ma "tytułu ani śmiałości" do tego, by wzywać Trybunał do szybszej pracy. "Funkcję ministra sprawiedliwości wobec Trybunału Konstytucyjnego nie pełni minister sprawiedliwości, tylko prezydent, to on ma uprawnienia do minowania sędziów do TK, wskazywania prezesa Trybunału" - zauważył Ziobro.