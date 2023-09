Z. Ziobro: nieuchronnie będzie musiał zostać przesłuchany Radosław Sikorski

W sprawie dotyczącej nielegalnego procesu przyznawania wiz nieuchronnie będzie musiał zostać przesłuchany były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski; czynności będą dotyczyć m.in. osób na najwyższym szczeblu - zapowiedział we wtorek szef MS, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Na konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej poinformowano o podjęciu śledztwa ws. działań służb konsularnych w latach 2009-2015 dotyczących nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.

Minister sprawiedliwości zastrzegł, że nie może przedstawić wszystkich faktów, gdyż - zdaniem prokuratorów - mogłoby to zaszkodzić działaniom związanym z prowadzeniem postępowania. Podkreślił, że śledztwo będzie intensywnie prowadzone.

"Rozważymy zresztą połączenie obu tych spraw, wczoraj na ten temat prokuratorzy rozmawiali, z racji tego, że one łączą się ze sobą co do przedmiotu i charakteru działalności przestępczej, jak również, co do osób, które pojawiły się tak w jednym śledztwie - czyli z okresu 2009-2010 - jak i później w okresie 2010-2012" - powiedział Ziobro.

Jak dodał, na pewno będą to czynności prowadzone skrupulatnie i "zgodnie z zasadami sztuki prokuratorskiej". "Nie będą się one ograniczać wyłącznie do niskiego personelu zatrudnianego w polskich placówkach dyplomatycznych, ale będą dotyczyć również osób na najwyższym szczeblu. Nieuchronnie w tej sprawie będzie musiał być też przesłuchany pan Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych" - poinformował szef MS.