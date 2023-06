Z. Ziobro: Nigdy nie zgodzimy się na przymusowe przyjęcie imigrantów

Nie pozwolimy, by nasze matki, żony i córki bały się wychodzić same z domu. Nigdy nie zgodzimy się na przymusowe przyjęcie imigrantów - oświadczył minister sprawiedliwości, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

W opublikowanym w środę na Twitterze nagraniu Ziobro zapewnił, że "nie będzie zgody na żadne przymusowe przyjęcia imigrantów". "Nie damy zamienić polskich miast w strefy wojenne pełne agresywnych, obcych kulturowo i wrogo nastawionych do nas obcych grup. Nigdy nie pozwolimy na to, żeby nasze matki, żony i córki bały się wychodzić z domów. Jeśli Berlin, Paryż, Bruksela czy Sztokholm chcą mieć krew na ulicach - ich wola. W Polsce nie ma na to naszej zgody" - mówił.

Jego zdaniem Polska uczy dzisiaj całą Europę, jak wygląda prawdziwa pomoc. "To właśnie my Polacy otworzyliśmy nasze serca i nasze domy dla milionów uciekających kobiet i dzieci z Ukrainy. Polska to kraj bezpieczny i niech takim pozostanie. To nasza ojczyzna, która zawsze będziemy chronić" - powiedział Ziobro.