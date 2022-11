Z.Ziobro: pełnię funkcję szefa MS nie dla stanowiska, ale dla idei, wartości i suwerenności

Pełnię funkcję ministra sprawiedliwości nie dla stanowiska, ale dla idei, wartości i suwerenności; będziemy konsekwentnie robić to, co jest dobre dla Polski i Polaków - powiedział szef MS, prokurator generalny Zbigniew Ziobro pytany o wniosek o wyrażenia wobec niego wotum nieufności.

15 listopada posłowie klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz Koła Parlamentarne Polska 2050 złożyły wniosek o odwołanie Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości. Szef klubu KO Borys Budka podkreślał, że wniosek opozycji to jest "powiedzenie sprawdzam dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Jak ocenił, w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

Szef MS, który na poniedziałkowej konferencji prasowej został zapytany, czy ma absolutną pewność, że wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosują przeciwko wnioskowi o wyrażenie wobec niego wotum nieufności odparł, że zawsze jest do dyspozycji parlamentarzystów. "Jeśli by państwo badali annały polskiego parlamentaryzmu, to chyba nie ma bardziej doświadczonego w tym względzie ministra. Jestem wyróżniany przez opozycję" - podkreślił.

"Mam nadzieję, że Donald Tusk nie okaże się tym razem polityczną fujarą, bo zawsze się okazywał, zawsze składał wniosek i wychodziło na to, że wyprowadzali go na tarczy, nigdy nie wychodził z tarczą. Mam nadzieję, że nie okaże się polityczną fujarą, bo wtedy będę musiał mu dedykować znaną wypowiedź Józefa Piłsudskiego, którą przytoczę wówczas, kiedy dojdzie do takiego rozstrzygnięcia, ale może tym razem im się uda" - dodał Ziobro.

Zaznaczył, że zarówno on, jak i jego koledzy z Solidarnej Polski, pełni swoją funkcję dla Polski, nie dla stanowiska, ale "dla idei, dla wartości, dla suwerenności". "Będziemy tej suwerenności bronić i żadnego szantażu nie przyjmiemy, i żadnemu naciskowi nie ulegniemy. Będziemy konsekwentnie robić to, co z serca uważamy, jest dobre dla Polski i Polaków" - powiedział minister.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231).