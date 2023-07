Z.Ziobro: podpis prezydenta pod ustawą dot. płatności gotówką to obrona wolności Polaków

Gotówka to wolność, niezależność i prywatność; prezydencki podpis pod naszą ustawą uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką to obrona wolności Polaków - podkreślił w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką, dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców.

"Gotówka to wolność, niezależność i prywatność. To bezpieczeństwo własności. Zawsze będziemy bronić gotówki. Prezydencki podpis pod naszą ustawą uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką to obrona wolności Polaków" - napisał w piątek wieczorem na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Celem podpisanej przez prezydenta nowelizacji jest zniesienie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogliby zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekracza 8 tys. zł. Zgodnie z ustawą pozostawiono obecny limit, wynoszący 15 tys. zł.

Ustawa zakłada także wykreślenie przepisów ograniczających płatności w gotówce, które znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.