Z.Ziobro polecił Prokuratorowi Krajowemu objęcie nadzorem śledztwa ws sprawie eksplozji w Przewodowie

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił Prokuratorowi Krajowemu objęcie osobistym nadzorem śledztwa w sprawie eksplozji w Przewodowie (woj. lubelskie) i śmierci dwóch polskich obywateli. Na miejscu pracuje zespół prokuratorów wraz z nadzorowanymi przez nich służbami i biegłymi.

"Poleciłem Prokuratorowi Krajowemu objęcie osobistym nadzorem śledztwa w sprawie eksplozji rakiety i śmierci dwóch polskich obywateli. Na miejscu od kilku godzin pracuje zespół prokuratorów wraz z nadzorowanymi przez nich służbami i biegłymi" - napisał Ziobro na Twitterze.

Wcześniej we wtorek szef MS, Prokurator Generalny brał udział w spotkaniu w BBN zarządzonym w związku z sytuacją kryzysową przez premiera Mateusza Morawieckiego w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu w BBN rozpoczęło się też posiedzenie rządu.

Jak podał po zakończeniu spotkania w BBN rzecznik rządu Piotr Müller, na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.