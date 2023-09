Z.Ziobro: Polska jest atakowana przez tych, którzy jej nie nienawidzą

Polska jest atakowana przez tych, którzy jej nienawidzą i postanowili niszczyć jej reputację na świecie, a w pierwszej kolejności atakowani są żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej - powiedział w niedzielę w Inowrocławiu Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości, prezes Suwerennej Polski, przyjechał do Inowrocławia wesprzeć Ireneusza Stachowiaka z jego partii, kandydującego do Sejmu z ostatniego miejsca listy PiS w okręgu bydgoskim (nr 4).

"Polska jest dzisiaj szczególnie atakowana. Myślę, że można i należy powiedzieć to Inowrocławiu. To tutaj stacjonują jednostki Wojska Polskiego, których żołnierze służyli na granicy, broniąc naszego bezpieczeństwa przed hybrydową wojną Putina, który zaatakował nas rękoma Łukaszenki po to, żeby zdestabilizować nasz kraj i wprowadzić miliony nieznanego pochodzenia uchodźców, którzy mieli powodować, grozę" - podkreślił Ziobro.

Jak dodał, uchodźcy mieli powodować gwałtowny spadek poczucia bezpieczeństwa Polaków, destabilizować nie tylko Polskę, ale i Unię Europejską.

"Tak się nie stało, scenariusz Putina nie został zrealizowany tylko dlatego, że Polski rząd przyjął bardzo stanowczą, zdecydowaną politykę obrony naszych granic. Rząd Polski nie mógłby realizować polityki obrony granic, gdyby nie żołnierze, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy z tego powodu zasługują na najwyższy szacunek i uznanie za ciężką pracę. Tymczasem są przedstawiani jako psychopaci, kryminaliści i w ten sposób rysuje się obraz Polski na świecie" - mówił polityk.

Ziobro odniósł się do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Ocenił, że film pokazuje niebywałe zakłamanie tego się dzieje na granicy i jest to w pigułce pokazywane całemu światu, w całkowitym kontraście do tego, jak świat widział Polskę i Polaków, którzy otworzyli swoje serca i domy dla milionów kobiet i dzieci z Ukrainy.

"To tak bolało tych, którzy nienawidzą Polaków i Polski, że postanowili niszczyć naszą reputację na świecie, a przy okazji w pierwszej kolejności polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy, tych, którzy noszą Polski mundur. Musimy ich bronić" - zaznaczył lider Suwerennej Polski.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę