Z. Ziobro: Polska suwerenna to Polska, w którym nadrzędnym źródłem prawa jest Konstytucja

Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu, nacisków i szantażu; to państwo, w którym najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska Konstytucja - mówił podczas konwencji Suwerennej Polski jej lider Zbigniew Ziobro.

Podczas środowej konwencji Zbigniew Ziobro ogłosił zmianę nazwy ugrupowania z "Solidarna Polska" na "Suwerenna Polska".

Jak mówił, jego partia przyjmuje nazwę "Suwerenna Polska", by podkreślić, to co jest dla jej członków najważniejsze i najdroższe, o co zawsze toczyli walkę.

"To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas za nas, to walka o godne życie, o godziwą płacę za uczciwą pracę, o dobro polskich rodzin, interesy polskich rolników, bardzo doświadczonych w ostatnim czasie +solidarnością+ ze strony UE, która obróciła się plecami, kiedy powstały ogromne problemy wynikające z naszej gotowości do pomocy Ukrainie" - zaznaczył lider Suwerennej Polski.

Dodał, że Unia zamiast pomagać zostawiła polskich rolników samych.

"Nasza walka o suwerenność to walka o ochronę polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo Polaków, sprawiedliwe sądy, polskie lasy i polski węgiel (...). W dzisiejszych realiach, czym zajmuje się UE, to też walka o to, co mammy jeść i jakimi samochodami wolno nam jeździć. Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu, nacisków i szantażu z każdej strony i w każdej dziedzinie: politycznej i ekonomicznej, tradycji i kultury, prawa i wymiaru sprawiedliwości" - mówił Ziobro.

Jak kontynuował, Polska suwerenna to wolna Polska, w której Polacy decydują o sobie, którą urządzają zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. "Dlatego musimy bronić naszej wolności i ją pielęgnować. Polska suwerenna to państwo, w którym najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska Konstytucja" - stwierdził Ziobro.

W odpowiedzi uczestnicy konwencji skandowali: "Konstytucja".

"Teraz to zawołanie nabiera szczególnego znaczenia, kiedy UE, pani von der Leyen, parlament Europejski, TSUE żądają, grożą sankcjami, a nawet je stosują, byśmy ulegli i przyjęli, że najwyższym źródłem prawa są traktaty europejskie" - powiedział Ziobro.