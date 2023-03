Z.Ziobro: stanowisko PG do TK ws. nowelizacji ustawy o SN będzie diametralnie odmienne od stanowiska premiera

Skorzystam z przysługującego Prokuratorowi Generalnemu uprawnienia i skieruję do TK stanowisko ws. nowelizacji ustawy o SN; będzie ono diametralnie odmienne od tego, które zaprezentował premier Mateusz Morawiecki - poinformował we wtorek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na wtorkowej konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro był pytany o skierowane do TK stanowisko Prezesa Rady Ministrów ws. noweli ustawy o SN. Stanowiska w sprawie powinni przedstawić jeszcze Sejm oraz Prokurator Generalny. "Prokurator Generalny skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i wyśle takie stanowisko. Będzie ono całkowicie, można powiedzieć diametralnie odmienne od tego, które zaprezentował pan premier" - poinformował minister.

"Ale wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości, jako że zajmuje się sprawami europejskimi, działa w obszarze polityki prokuratorów (...), zajmie też stanowisko w stosunku do pisma, które przygotował pan premier" - dodał Ziobro. Zaznaczył, że być może już w środę zostanie wystosowany komunikat w tej sprawie. "Nie jest to stanowisko, które byłoby reprezentatywne dla całego rządu w tej sprawie. To na pewno" - podkreślił.

Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane TK głosi, że "zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA są zgodne z konstytucją".

"Przypomnieć należy, że celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających Polsce złożenie pierwszego wniosku o płatność funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. (...) Ustawa będąca przedmiotem niniejszego postępowania pozwala w sposób zgodny z konstytucją uzyskać należne Polsce środki szczególnie potrzebne na rozwój w okresie znaczących wyzwań gospodarczych" - podkreślono w stanowisku szefa rządu podpisanym z upoważnienia premiera przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego.

Obszerne, liczące blisko 100 stron, stanowisko Prezesa Rady Ministrów - jako pierwsze z pisemnych stanowisk, które powinny być złożone do tej sprawy - pojawiło się na stronie TK. Dokument jest datowany na 24 marca br.

Uchwalona w styczniu nowelizacja ustawy o SN autorstwa PiS ma - według autorów - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak 10 lutego br. - po tym, jak ustawa trafiła na biurko prezydenta - Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

W opublikowanym kilkanaście dni później wniosku prezydenta Dudy do TK zakwestionowane zostały zasadnicze zapisy nowelizacji o SN, w tym te o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA, a także vacatio legis noweli określona na 21 dni.

Stanowiska w sprawie powinni przedstawić jeszcze Prokurator Generalny oraz Sejm. TK nie wyznaczył na razie terminu rozpoznania tej sprawy. Trybunał powinien zająć się wnioskiem prezydenta w pełnym składzie. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.