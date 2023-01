Z. Ziobro: w ramach dozoru elektronicznego odbywa karę blisko 10 tys. skazanych

Dzisiaj w ramach kary dozoru elektronicznego - "cyberwięzienia" odbywa w Polsce karę blisko 10 tysięcy skazanych - powiedział we wtorek na konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro zaznaczył, że system ten przynosi efekty i będzie się rozwijał. "Daje możliwość resocjalizacji, możliwość naprawy krzywdy, która została wyrządzona przestępstwem, a z drugiej strony umożliwia tym osobom rozwój osobisty, pracę, naukę. To są zalety tego nowoczesnego systemu" - dodał.

"Polska jest jednym z wiodących krajów i mamy czym się chwalić, możemy być dumni z tego systemu, który udało nam się stworzyć" - podkreślił.

Przypomniał, że prekursorem tego pomysłu żeby wprowadzić w Polsce system dozoru elektronicznego był śp. dr. Kochanowski. "To się udało, to się rozwija, to dobrze służy bezpieczeństwu Polaków" - zaznaczył.