Z. Ziobro: w sytuacjach drastycznych dot. wypadków będziemy modyfikować kwalifikację na zabójstwo z zamiarem ewentualnym

W ramach nadzoru Prokuratury Krajowej będziemy zmierzać do tego, aby modyfikować przyjętą wstępnie ocenę prawną czynów, w sytuacjach drastycznych, jednoznacznych i niebudzących wątpliwości dot. spowodowania wypadku drogowego na kwalifikację zabójstwa z zamiarem ewentualnym - powiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej, prokurator generalny Zbigniew Ziobro został zapytany m.in. o wyrok sądu ws. śmiertelnego wypadku na ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach oraz o to, czy prowadzone są prace nad wyższą karą za spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Działania prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony przygotowaliśmy zmiany w prawie karnym, które służą zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za tego rodzaju przestępstwa. Z drugiej strony zmieniamy też praktykę prawną" - powiedział Zbigniew Ziobro.

"W niektórych sprawach współpracując ze swoimi zastępcami ustaliliśmy, że w ramach nadzoru Prokuratury Krajowej będziemy zmierzać do tego, aby modyfikować przyjętą wstępnie ocenę prawną czynów w sytuacjach drastycznych, jednoznacznych i niebudzących wątpliwości spowodowania wypadku drogowego na kwalifikację zabójstwa z zamiarem ewentualnym" - podkreślił.

"Jeśli sprawca z całą świadomością, pijany siada za +kółko+ i prowadzi z ogromną szybkością samochód w terenie zabudowanym, wywołując różne sytuacje, które stwarzają bezpośrednie ryzyko utraty życia przez niewinne osoby, a później zabija takie osoby, to musiał co najmniej godzić się na to, że taki będzie skutek" - zauważył prokurator generalny.

Zapewnił, że takie sprawy są przez prokuraturę podjęte. "Finalnie rozstrzygnięcie spraw nie zależy od nas tylko od linii orzeczniczej sądu, w tym Sądu Najwyższego, który czasami niestety nazbyt liberalnie podchodzi do interpretacji takiej sytuacji" - dodał Zbigniew Ziobro.

W poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił prawomocny wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło 20 października 2019 r. na przejściu dla pieszych na ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach. Pędzące z dużą prędkością BMW uderzyło w 33-letniego Adama G., który przechodził po pasach z rodziną. Pieszy zginął na miejscu. Uratowała się jego żona oraz trzyletni syn. Oskarżony w tej sprawie Krystian O. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

Sąd Apelacyjny skazał Krystiana O. na siedem lat i sześć miesięcy więzienia. W pozostałej część utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu I instancji, który w listopadzie 2021 r. orzekł wobec pirata drogowego karę siedmiu lat i 10 miesięcy więzienia, a także 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd Okręgowy nie przychylił się do stanowiska prokuratury i skazał mężczyznę za nieumyślne spowodowanie wypadku, a nie zabójstwo.