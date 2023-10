Za mało magazynów energii. Przespaliśmy dekadę i teraz bez Chińczyków się nie obędzie

W związku z wyhamowaniem światowych gospodarek zamówienia na ogromne magazyny energii wyhamowały. Tomasz Jankowski, prezes BMZ Poland, ocenia jednak, że odbicie na tym rynku może być ogromne.

W Polsce działa tylko 5 kontenerowych magazynów energii.

Około 70 proc. polskich sieci elektroenergetycznych wymaga wymiany. By nie doprowadzić do rozległego przeciążenia sieci, ich pracę już wkrótce będzie trzeba stabilizować magazynami.

Europa przespała dekadę w branży magazynowania energii. Niezbędne będą kooperatywy z Chińczykami.

- Większość naszych dystrybutorów i dilerów wstrzymała zamówienia. Mamy obecnie taki etap wyczekiwania i obserwowania, jak zareaguje rynek, gdy kryzys się skończy - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Jankowski, prezes polskiej części niemieckiego koncernu branży bateryjnej BMZ.

Zobacz całą rozmowę z Tomaszem Jankowskim, prezesem BMZ Poland:

W Grupie BMZ od ponad 10 lat trwają prace badawczo-rozwojowe nad magazynami kontenerowymi: ogromnym zespołem akumulatorów, który - dzięki kontenerowej platformie - jest mobilny i możliwy do włączenia w sieć praktycznie w dowolnym miejscu.

- Zapotrzebowanie na takie rozwiązania rośnie. Od kilku lat prowadziliśmy badania nad rozwojem tego segmentu, by się przygotować do tego wzrostu. Prawda jednak jest taka, że cała Europa jest daleko w tyle za konkurencją chińską. Będziemy wchodzić w pewne kooperatywy, żeby tę przestrzeń jakoś zasypać. Wierzę jednak, że będziemy mieli wystarczająco dobrą ofertę dla naszych europejskich partnerów - deklaruje Tomasz Jankowski.

Jak przyznaje prezes BMZ Poland, jest to bardzo kosztowne rozwiązanie i pewnie dlatego w Polsce pracuje tylko 5 takich magazynów. Jego zdanem zapotrzebowanie jest znacząco wyższe.

- Około 70 proc. polskich sieci elektroenergetycznych nadaje się do wymiany. Wedle naszych analiz rozwiązaniem będą właśnie inwestycje w lokalne, kontenerowe magazyny energii, które będą eliminowały restrukturyzację całej sieci lub opóźniały niezbędne modernizacje na krytycznych odcinkach – wyjaśnia i dodaje: - Konserwatyzm wśród zarządzających sieciami jest ogromny. Jednak problem, jaki mamy z sieciami, wymusi miejscowe wdrażanie takich rozwiązań. W niektórych miejscach, to będą chwilowe rozwiązania, ale w niektórych może być to już element stały.