Zabrze: Po serii kolizji Drogowa Trasa Średnicowa zablokowana w kierunku Gliwic

Do serii kolizji z udziałem co najmniej kilkunastu samochodów doszło w niedzielę rano na Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ) w Zabrzu. Droga została zablokowana w kierunku Gliwic - poinformowała policja. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - kierowcy powinni korzystać z objazdu przez centrum Zabrza.

Jak poinformował PAP oficer dyżurny śląskiej drogówki, na DTŚ w pobliżu zabrzańskiego Ronda Sybiraków w krótkich odstępach czasu doszło w sumie do dziewięciu zdarzeń drogowych zakwalifikowanych jako kolizje. Nie było osób poszkodowanych. Zderzały się głównie samochody osobowe.

Do kolizji - jak wskazują policjanci - mogły przyczynić się niekorzystne warunki drogowe: śliska nawierzchnia jezdni oraz mgła, a także niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Hamujące auta zderzały się ze sobą bądź wpadały w poślizg i uderzały w przydrożne bariery. Do pierwszej kolizji doszło na łuku drogi.

Po serii kolizji na drodze wojewódzkiej nr 902 (DTŚ) szybko utworzył się korek. Obecnie samochody kierowane są objazdem przez centrum Zabrza.

Minionej doby warunki jazdy w woj. śląskim pogorszył padający w części regionu śnieg lub deszcz - nawierzchnie wielu dróg były mokre. Nie doszło jednak do większych zdarzeń - policja odnotowała pięć wypadków, w których sześć osób zostało rannych, a także 158 kolizji. Policjanci zatrzymali 31 nietrzeźwych kierowców.