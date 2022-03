Zacharczyszyn: Ukraińcy nie czekają na zasiłek socjalny, chcą pracować

Nie chodzi o mieszkanie dla tych ludzi, ale o ich czasową integrację ze społeczeństwem. Trzeba stworzyć mechanizmy włączenia ich do rynku pracy – powiedział we wtorek w Radiu Gdańsk były konsul Ukrainy w tym mieście Lew Zacharczyszyn.

Jego zdaniem uchodźcy, którzy przyjeżdżają do Polski nie czekają na zasiłek socjalny, tylko chcą podjąć pracę.

We wtorek gościem audycji "Gość Dnia Radia Gdańsk" był były konsul Ukrainy w Gdańsku Lew Zacharczyszyn. Zaznaczył, że Polska jest pierwszym państwem, które przyjmuje największą falę uchodźców.

"Równolegle Słowacja i Rumunia także odczuwają falę uchodźców. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim mechanizmy unijne. Unia musi zadziałać bardzo solidarnie, żeby falę uchodźców ulokować w całej UE" - powiedział.

Według Zacharczyszyna emocjonalna fala solidarności i wsparcia jest krótkofalowa, i przyjdzie zmęczenie oraz pytania o to, co dalej.

"Ważne, żeby wszystkie instytucje zadziałały wspólnie. Musi być podstawowa zasada: nie chodzi o mieszkanie dla tych ludzi, ale o ich czasową integrację ze społeczeństwem. Trzeba stworzyć mechanizmy włączenia ich do rynku pracy. Oni nie czekają na socjal, chcą pracować. Chcą wspierać swoich mężów, którzy walczą w Ukrainie. W tym kierunku trzeba połączyć nasze możliwości i system" - tłumaczył.

Jego zdaniem nie tylko reżim Putina, ale też partnerzy z Zachodu nie liczyli na tak twardy opór i dzielną obronę Ukrainy.

"Pokazał się charakter narodu ukraińskiego. Jego duma, moc wewnętrzna i ogromne zjednoczenie. Reżim Putinowski liczył na bardzo łatwe przejście przez południe Ukrainy, ten bardziej prorosyjski, ale - jak widzimy - odbywają się masowe demonstracje, ludzie bez broni wychodzą na protesty przeciwko rosyjskim okupantom. Blitzkrieg i powtórka z Krymu się nie udała" - podsumował.

Były konsul powiedział, że czuję złość i nienawiść do tych ludzi, którzy zaatakowali Ukrainę.

"To jest normalna ludzka reakcja. Dwa tygodnie temu jeszcze nikt nie brał na poważnie możliwości wojny w środku Europy. Czuję ból. Cały czas myślę o kobietach i dzieciach, które siedzą w schronach. Dostajemy informacje o ludziach starszych, którzy nie mogą wyjechać dalej i dniami siedzą w piwnicach, bez elektroniki i elementarnych warunków życiowych. To straszna katastrofa. Odpowiedzialność za to ludobójstwo ciąży przede wszystkim osobiście na Władimirze Putinie. To jego szaleństwo doprowadziło do takiej sytuacji" - zaznaczył.

Zacharczyszyn porównał współczesną Rosję do hitlerowskich Niemiec przed i w czasie II wojny światowej.

"Kiedy miliony Niemców wspierały Hitlera. To samo widzimy tutaj, kiedy minister spraw zagranicznych Rosji mówi, że wojna w Ukrainie była, żeby nie było wojny w Ukrainie. To nie cynizm, to absurd. Ten naród nie jest w stanie zrozumieć, co się dzieje. Przyjdzie otrzeźwienie, kiedy matki nie będą wiedziały, co się dzieje z ich synami" - powiedział.

"Najlepszym rozwiązaniem dla nas byłoby jak najszybsze wyłączenie Rosji z handlu surowcami, ale rozumiemy, że są tutaj kwestie techniczne. Rozumiemy, że to proces, który trwa, ale musi zapaść decyzja, że wyłączamy Rosję z naszego rynku surowców i jak najszybciej wprowadzamy konkretne rozwiązania, by ta decyzja została zrealizowana. Wiemy, że Polska w najbliższych miesiącach będzie miała możliwość odcięcia się od rury gazowej, bo przyjdą dostawy z Norwegii. Zapowiadają też możliwość zamknięcia dostaw rosyjskiego węgla. Wojna energetyczna z Rosją spowoduje wzrost cen w Europie. Najtrudniejsze pytanie w tym wszystkim będzie polegało na tym, na ile obywatele UE będą gotowi płacić swoim komfortem i portfelem za ratowanie życia ukraińskich dzieci. O to teraz chodzi. To jest jeden z elementów wojny" - powiedział były konsul.

Na pytanie, czy Rosja może stawiać warunki w trakcie rozmów pokojowych, Zacharczyszyn odpowiedział, że może, bo ma zakładników, całe ukraińskie miasta.

"Strzelają do cywilów i są jak terroryści, którzy trzymają pistolet przy skroni zakładnika i negocjują. Niestety, musimy rozmawiać z tym terrorystą, bo chodzi o życie milionów ludzi. Z drugiej strony warunki, z którymi zaczynała Rosja, teraz łagodnieją. Sytuacja nie jest dla niej korzystna, zaczyna odczuwać zjednoczenie Zachodu, presję i sankcje, które się zaczynają. Na tym etapie warunki, które stawia Rosja, są nie do przyjęcia. Chcą, by Ukraina oddała okupowane tereny. Nie za to ginęli nasi ludzie, żebyśmy teraz te tereny po prostu oddali. Jedyne, o czym warto twardo negocjować, to korytarze humanitarne i o wyjściu cywilów z miejsc, w których są zagrożeni. Na tym skupia się nasza delegacja" - zaznaczył.