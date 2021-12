Zachodniopomorskie: 1386 nowych zakażeń koronawirusem w regionie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 1386 nowych zakażeniach koronawirusem w Zachodniopomorskiem. Zmarło 26 osób zakażonych, w tym dwie wyłącznie z powodu COVID-19.

Zachodniopomorskie jest ósmym województwem pod względem liczby nowych zakażeń koronawirusem. COVID-19 zdiagnozowano u kolejnych 1386 osób.

Najwięcej przypadków (421) jest w Szczecinie, na drugim miejscu pod względem liczby nowych zakażeń plasuje się Koszalin (146). Najmniej, 12 przypadków, zanotowano w powiecie pyrzyckim.

W woj. zachodniopomorskim wykonano blisko 2 mln szczepień przeciw COVID-19, zaszczepionych jest 55 proc. populacji.

"To nie jest zły wynik, ale także to nie jest wynik dobry. Chcielibyśmy, żeby tych zaszczepionych mieszkańców Pomorza Zachodniego było zdecydowanie więcej 80-90 proc." - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. "Jesteśmy o krok przed pandemią, mamy jeszcze wolne łóżka, mamy personel, ale to się zawsze dzieje kosztem kogoś, m.in. oddziałów internistycznych, chirurgicznych" - dodał.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przeznaczonych są ogółem 1155 łóżek, z czego 869 jest zajętych. Poinformowano też o 97 respiratorach dla osób zakażonych koronawirusem, 65 z nich jest zajętych (dane z czwartku).

Tydzień temu w Zachodniopomorskiem zanotowano 1504 nowe zakażenia koronawirusem.