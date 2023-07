Zachodniopomorskie: 45 interwencji straży pożarnej w związku z burzami

W sobotę do godz. 16 zachodniopomorscy strażacy wyjeżdżali do 45 zdarzeń w związku z burzami, które przechodzą nad województwem – poinformował rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. Interwencje dotyczyły głównie zalanych piwnic i powalonych drzew. Nie ma osób poszkodowanych.

Jak przekazał mł. bryg. Kubiak, najwięcej pracy przy usuwaniu skutków burz, które przechodzą nad województwem zachodniopomorskim, mieli do godz. 16 strażacy ze Szczecina. Interweniowali 10 razy. Strażacy z powiatowych jednostek w Choszcznie i w Goleniowie, po 8 i 7 razy. Ich wyjazdy dotyczyły głównie zalanych piwnic i powalonych drzew.

Łącznie, jak podał mł. bryg. Kubiak, odnotowano 45 zdarzeń w związku z burzami.

"Nie ma osób poszkodowanych" - zaznaczył strażak.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje ono do godz. 21. Zgodnie z alertem, burzom miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, miejscami grad.