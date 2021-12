Zachodniopomorskie: 70 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem

Zachodniopomorscy strażacy 70 razy wyjeżdżali w czwartek przed południem do interwencji związanych z silnym wiatrem - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak.

Jak przekazał w rozmowie z PAP, interwencje dotyczą przede wszystkim połamanych gałęzi i powalonych drzew, nikt nie został poszkodowany. W środę wieczorem i w nocy strażacy w woj. zachodniopomorskim wyjeżdżali blisko 300 razy.

Wichura spowodowała m.in. utrudnienia w ruchu pociągów. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski, trwają prace nad przywróceniem ruchu między Stargardem a Runowem Pomorskim. Na tory przewróciły się drzewa spoza pasa kolejowego. Na trasę skierowana została komunikacja zastępcza; wstępnie przywrócenie ruchu pociągów planowane jest ok. godz. 13.

Przed południem w czwartek silny wiatr wiejący w całym województwie nieco zelżał. IMGW prognozuje jednak, że do wieczora wiatr może wiać ze średnią prędkością od 45 do 60 km/h w porywach do 90 km/h w powiatach gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim i sławieńskim, a także w Koszalinie i w Świnoujściu.

Wieczorem i w nocy prognozowane są natomiast opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące oblodzenie dróg i chodników.

IMGW wydało też ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym sztormem w zachodniej i środkowej części strefy brzegowej; wiatr może osiągać siłę nawet do 9-10 stopni w skali Beauforta.