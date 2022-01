Zachodniopomorskie: Blisko 400 interwencji strażaków podczas wichury w regionie

Blisko 400 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem, który wieje w poniedziałek w regionie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jak podał w poniedziałek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak, najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach koszalińskim, łobeskim, białogardzkim, drawskim, goleniowskim, świdwińskim i sławieńskim.

Strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych drzew i połamanych gałęzi. Drzewa uszkodziły samochody m.in. w Szczecinie i Koszalinie.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed bardzo silnym wiatrem obowiązuje w Zachodniopomorskiem do godz. 16 w poniedziałek. Jak przekazał IMGW, może wiać w porywach do 100 km/godz., a nad morzem do 110 km/godz. Najsilniejsze porywy miały wystąpić w rano i przed południem.