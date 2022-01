Zachodniopomorskie: Centrum Zdrowia Psychicznego działa w Drawsku Pomorskim

Ruszają pilotażowe jednostki, jeżeli chodzi o centra zdrowia psychicznego w całej Polsce. Jest ich w tej chwili ponad czterdzieści. Do tych jednostek dołącza Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim – powiedział w piątek sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

"Te centra powstają nie tylko w dużych ośrodkach, ale w takich miejscach jak tutaj. Mieszkańcy powiatów oddalonych o kilkadziesiąt czy - w tym przypadku - dużo więcej kilometrów od stolicy województwa, na pewno mieliby dużo ciężej, by do specjalisty dotrzeć w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu czy Gdańsku" - powiedział w piątek sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim przeznaczone jest dla mieszkańców powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego, ale - jak zapowiadają władze placówki - pomoc otrzyma każdy potrzebujący. Ośrodek prowadzony jest przed szpital MSWiA w Złocieńcu.

W placówce pacjenci będą mieli dostęp m.in. do kompleksowej i skoordynowanej opieki psychiatrycznej.

"Idea Centrum Zdrowia Psychicznego polega na tym, że opieka jest szybka, dostosowana do indywidualnych potrzeb" - powiedziała w poniedziałek dyrektorka szpitala MSWiA w Złocieńcu Ewa Giza.

"Przeważnie zgłaszają się osoby z kryzysami, jest bardzo dużo nerwic, spraw lękowych, pocovidowych problemów. Osoby, które się starzeją, mają zaburzenia pamięci, procesów poznawczych, dużo uzależnień, problemów z zachowaniem" - wylicza Giza.

Dodała że "pandemia też przyczyniła się do tego, że wszyscy wokół doświadczają - na sobie, na członkach swoich rodzin - że dbałość o profilaktykę zdrowia psychicznego, kondycję i w ogóle o psychikę jest istotna. Jest to zupełnie inna jakość myślenia niż lata temu".

Centrum Zdrowia Psychicznego pomagać ma też osobom przewlekle chorującym psychicznie, m.in. dzięki podtrzymywaniu procesów leczenia, wsparciu dla rodzin osób chorujących i pracy edukacyjnej i aktywizacji.

Osoby potrzebujące wsparcie mogą zgłaszać się do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, które jest czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 18.00. Centrum Zdrowia Psychicznego działa przy ul. Obrońców Westerplatte 11.

Szpital w Złocieńcu jest pierwszą jednostką MSWiA, która przystąpiła do programu Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022.