Zachodniopomorskie: Dk 10 w Dołujach odblokowana po wypadku

Droga krajowa nr 10 w podszczecińskich Dołujach (woj. zachodniopomorskie) została odblokowana - poinformował w środę szczeciński oddział GDDKiA. W porannym zderzeniu busa z autem osobowym na drodze prowadzącej do granicy rannych zostało pięć osób.

Zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej nr 10 na odcinku Dołuje - Skarbimierzyce - poinformował w środę dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Po godz. 7 zderzyły się tam czołowo bus i samochód osobowy. W wypadku brało udział sześć osób, pięć zostało przewiezionych do szpitala. Jak informowała PAP rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel, poszkodowani to mężczyźni w wieku od 26 do 40 lat. Wszyscy byli przytomni.