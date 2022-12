Zachodniopomorskie: Egzamin żołnierzy przygotowujących się do XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii

Ponad 200 żołnierzy przechodzi certyfikację na poligonie w Drawsku Pomorskim w ramach przygotowania do XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii. Przygotowują się oni m.in. do działań bojowych we współdziałaniu z koalicjantami z NATO.

"Całość kontyngentu: dowództwo, sztab, elementy logistyczne, jak i środek ciężkości, czyli kompania piechoty zmotoryzowanej poddawane są sprawdzeniu narodowemu. Wiąże się to ze sprawdzeniem działania wszystkich procedur zarówno tych bojowych, jak i administracyjnych" - przekazała dowódca XII zmiany PKW Rumunia mjr Katarzyna Lachowicz.

12 Brygada Zmechanizowana formowała już kontyngenty m.in. do Afganistanu, Iraku, czy Libanu.

"Rumunia jest dla nas powrotem do środowiska wielkoskalowych konfliktów zbrojnych, czyli tak naprawdę przygotowaniem do działania zgodnie z naszym wojennym przeznaczeniem" - dodała mjr Lachowicz.

Jak podkreśliła "w dużej mierze jest to zgranie w drużynach, plutonach, w kompanii piechoty zmotoryzowanej, jak również działania bojowe we współdziałaniu z koalicjantami z NATO".

Wskazała też, że na południowo-wschodniej flance NATO będą to "przede wszystkim współdziałanie z armią rumuńską, jak również z armią USA, francuską, hiszpańską i portulaką, bo w takiej grupie bojowej - w sytuacji, w której przyszło by nam przejść do działań bojowych - będziemy funkcjonować".

Żołnierze polecą do Rumunii pod koniec stycznia. XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii ma potrwać do września. Jest to pierwszy kontyngent w Rumunii, który sformowany został przez 12 Brygadę Zmechanizowaną. Wcześniej zadania w PKW Rumunia były realizowane przez 17 Brygadę Zmechanizowaną, która przejmuje od "Dwunastki" misję pokojową w Libanie.

Certyfikacji poddanych zostało około 230 żołnierzy, głównie z 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej, na których czele stanie pierwsza w Polsce kobieta, będąca Dowódcą PKW.