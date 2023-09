Zachodniopomorskie: Hoc, Arłukowicz, Lubczyk, Prokop-Paczkowska, Adamczyk i Tomczak jedynkami do Sejmu w okręgu 40.

W koszalińskim okręgu nr 40 w Zachodniopomorskiem jedynką PiS jest Czesław Hoc. Listę KO otwiera Bartosz Arłukowicz, Trzeciej Drogi – Radosław Lubczyk, Nowej Lewicy - Małgorzata Prokop-Paczkowska, konfederacji – Jan Kazimierz Adamczyk, a Bezpartyjnych Samorządowców Sebastian Tomczak.

Prawo i Sprawiedliwość w okręgu koszalińskim postawiło na sprawdzoną "drużynę". Pierwsze trzy miejsca na liście niezmiennie zajmują posłowie: Czesław Hoc, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker i wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Listę PiS zamyka, co dla wyborców może być zaskoczeniem, koszaliński społecznik Stefan Romecki z Kukiz'15, któremu w 2015 r. udało się wejść do Sejmu.

Natomiast Koalicja Obywatelska postanowiła wzmocnić koszalińską listę o europosła Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia za rządów Donalda Tuska, doświadczonego parlamentarzystę, który wcześniej był wybierany na posła z okręgu szczecińskiego. KO oddała "dwójkę" koalicjantowi z Zielonych Przemysławowi Słowikowi, radnemu ze Szczecina. Z kolei poseł Piotr Zientarski, który otwierał listę KO w poprzednich wyborach, jest dopiero na miejscu piątym.

Poseł Radosław Lubczyk jest jedynką Trzeciej Drogi. Tu nie ma zaskoczenia, bo w poprzednich wyborach otwierał listę PSL do Sejmu z okręgu 40. Mandat zdobył, co było wielkim osiągnięciem, bo ludowcy nie mieli go tu przez 22 lata. Niespodzianką nie jest także pierwsze miejsce poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej na liście Nowej Lewicy.

Konfederacja postawiła na Jana Kazimierza Adamczyka, prawnika z Koszalina, który bezskutecznie próbował swoich sił w wyborach na prezydenta Koszalina. Z kolei jedynką Bezpartyjnych Samorządowców jest Sebastian Tomczak, menager, koordynator wyborów komitetu w Zachodniopomorskiem.

Ciekawie zapowiada się kampania kandydatów do Senatu z okręgu nr 100, z regionu koszalińskiego. Platforma Obywatelska w ramach paktu senackiego postawiła na senatora Stanisława Gawłowskiego, który jest jednym z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej. O głosy będzie on walczyć z piątką kontrkandydatów.

Andrzej Jakubowski (samorządowiec, kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego) kandyduje z listy PiS, a Jan Kuriata (radny miejski, rektor PWSZ w Koszalinie) z własnego komitetu. Obaj są dawnymi kolegami partyjnymi Gawłowskiego. O mandat senatora ubiegają się także: radca prawny Marcin Sychowski, który startuje z listy Konfederacji, inż. ochrony środowiska Iwona Maliszewska z listy Bezpartyjnych Samorządowców oraz lokalny dziennikarz Marek Łagocki - z własnego komitetu.

W kołobrzeskim okręgu senackim nr 99 o mandat walczyć będzie trzech kandydatów. Pakt senacki reprezentuje senator Janusz Gromek z PO. PiS wystawił debiutantkę pedagog Barbarę Aściukiewcz, a Konfederacja radnego powiatu drawskiego Marcina Nagórskiego.

W okręgu 40. do wzięcia jest osiem mandatów do Sejmu. W poprzednich wyborach po trzy trafiły do PO i PiS oraz po jednym do Lewicy i PSL. Oba mandaty senackie uzyskała PO.

