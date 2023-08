Zachodniopomorskie: IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alert dotyczy całego województwa zachodniopomorskiego.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 35 mm do 55 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad" - przekazał IMGW.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla całego województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje ono od północy do godz. 8.00 w poniedziałek.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych na 80 proc.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego otrzymali Alert RCB.

"Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - przekazano. Alert o intensywnych opadach deszczu i burzach wydano dla dwunastu województw. Nie dotyczy ono jedynie: podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.