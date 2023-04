Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całego woj. zachodniopomorskiego.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 0 st. C do 2 st. C, przy gruncie do minus 3 st. C" - poinformował z niedzielę IMGW.

Ostrzeżenie wydano dla wszystkich powiatów w Zachodniopomorskiem. Alert obowiązuje poniedziałek od godz. 2 do godz. 6.30.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.