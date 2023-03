Zachodniopomorskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w powiatach nadmorskich

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla nadmorskich powiatów w woj. zachodniopomorskim. Silniej zacznie wiać od wieczora.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W powiatach gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, w Koszalinie i w Świnoujściu prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 20.00 w sobotę do godz. 9.00 w niedzielę.

W powiecie sławieńskim wiatr ma być nieco silniejszy. Jego średnia prędkość może wynieść od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Na tym obszarze ostrzeżenie zacznie obowiązywać od godz. 21.00 w sobotę i ma zachować ważność do godz. 12.00 w niedzielę.

Wiatr wiać będzie z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.