Zachodniopomorskie: IMGW ostrzega przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego i pierwszego stopnia przed upałami. W zachodniej części regionu temperatura może wynieść 33 st. C.

Alert drugiego stopnia ogłoszono dla ośmiu powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i dla Szczecina.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 19 st. C" - poinformowało w sobotę IMGW.

W pozostałej części regionu, z wyłączeniem zachodniej części pasa nadmorskiego, obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna w dzień do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 17 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godz. 18.00 IMGW szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.