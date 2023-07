Zachodniopomorskie: Jedna osoba nie żyje, pięć rannych w zderzeniu dwóch aut na DW 107 we Wrzosowie

Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych, w tym dwoje dzieci, w zderzeniu dwóch aut, do którego doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 107 we Wrzosowie w powiecie kamieńskim – poinformował rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 15.30 na drodze wojewódzkiej nr 107 we Wrzosowie w powiecie kamieńskim (Zachodniopomorskie).

Jak podał mł. bryg. Kubiak, zderzyły się tam dwa samochody. Jedna osoba była zakleszczona w aucie, została z niego wydobyta. Prowadzona reanimacja okazała się bezskuteczna. "Lekarz stwierdził zgon" - przekazał strażak.

Ponadto w wypadku zostało rannych pięć osób, w tym dwoje dzieci.

DW 107 jest zablokowana.

Na miejsce wypadku zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR. Jest policja, która pod nadzorem prokuratora, wyjaśniać będzie okoliczności zdarzenia.