Zachodniopomorskie: Młodzi ratownicy z Gryfina: pomaganie nie jest trudne

Uczestniczą w akcjach ratowniczych, uczą, jak być bezpiecznym, poszukują zaginionych osób - młodzi ludzie działający w Gryfińskim Stowarzyszeniu Ratowniczym w Zachodniopomorskiem przekonują, że pomaganie daje ogromną satysfakcję i nie jest trudne.

Na spotkanie rekrutacyjne w budynku bosmanatu przy gryfińskim nabrzeżu przychodzi kilkanaście osób. Część to członkowie Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego, którzy za chwilę będą instruować, jak nieść pierwszą pomoc. Kilkoro to nowe osoby, które od razu wypełniają deklarację członkowską.

"Chyba od zawsze chciałem robić coś więcej dla ludzi, ale do działania skłoniła mnie ostatnio sprawa zaginięcia dziadka mojego kolegi, którego szukaliśmy przez trzy dni" - powiedział w rozmowie z PAP 20-letni Oskar.

Dziewiętnastoletnia Danka opowiada, że do stowarzyszenia trafiła przypadkiem, po wybuchu pandemii, gdy nie było zajęć w szkołach. "Na początku to nie było nic zobowiązującego, przychodziłam, siedziałam ze znajomymi. I nawet się nie zorientowałam, w którym momencie zaczęłam tu działać" - mówi ze śmiechem.

Wyjaśnia, że nie od razu została ratowniczką, najpierw pomagała przy projektach i przedsięwzięciach stowarzyszenia.

"I któregoś razu zostałam wysłana na pierwszą profilaktykę (zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa - PAP), po której stwierdziłam +ja chyba chcę to robić+. Przekazuję tę wiedzę dzieciom, które są zaciekawione, dopytują, i myślę, że za jakiś czas przyjdą do stowarzyszenia" - mówi.

Dodaje, że przed wstąpieniem do GSR nie przywiązywała się do ludzi. "Teraz wszystko, co robię poza stowarzyszeniem, robię z ludźmi, którzy do niego należą" - podkreśla.

"Pomaganie jest super, i nie jest wcale trudne. A pomaga się przez małe rzeczy. Kiedy na przykład zabezpieczamy jakiś mecz piłki nożnej dzieci - i wszyscy rodzice pokładają w nas nadzieję, że ich dzieciom nic się nie stanie. I ich wzrok, kiedy widzą, że rzeczywiście dzieci są bezpieczne - to jest cudowne" - opowiada ratowniczka.

Wtóruje jej 17-letnia Julia, która nie ukrywa, że działanie w stowarzyszeniu to dla niej przygoda życia. "Zmieniło to moje postrzeganie świata. Miałam wrażenie, że świat jest zły, a ludzie są okropni, a tutaj pojawiają się i uśmiechy dzieci i dorosłych, i słowa wsparcia, podziękowania, kwiaty, laurki. To otwiera oczy na dobroć" - przekonuje dziewczyna.

Prezes GSR Łukasz Kamiński wskazuje, że w stowarzyszeniu działają ludzie w różnym wieku, głównie młodzi, ale także osoby z kilku-, a nawet wieloletnim doświadczeniem.

"Aby dołączyć do stowarzyszenia trzeba mieć pozytywną energię - masę tej energii, bo mamy tutaj dużo działań, dużo przedsięwzięć. Nie trzeba mieć żadnych uprawnień, kwalifikacji. Mamy za zadanie przede wszystkim zachęcać do rozwoju, motywować do niego" - podkreśla. Zaznacza, że m.in. dzięki działaniom i strukturze GSR jest jedyną taką organizacją w Zachodniopomorskiem, a prawdopodobnie także w kraju.

Powstałe w 2016 roku stowarzyszenie zrzesza obecnie ok. 30 osób. Jest jednostką współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jego członkowie uczestniczą m.in. w akcjach profilaktycznych i poszukiwawczych w regionie.

"Rocznie mamy ok. 35 tego typu zgłoszeń - podejmujemy działania niezależnie od pory dnia i nocy. Nie zdarzyła się jeszcze sytuacja, w której nie podjęlibyśmy tych działań. Nasi ratownicy są zawsze gotowi do niesienia tej pomocy i do poświęcenia dla drugiego człowieka" - mówi Kamiński.

GSR organizuje też Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2018 r. zaczęły też powstawać Szkolne Grupy Ratownicze GSR, które m.in. promują wolontariat. Wraz z gminą Gryfino członkowie stowarzyszenia prowadzą też magazyn darów i żywności dla uchodźców z Ukrainy.