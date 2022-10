Zachodniopomorskie: Myśliwy zastrzelił żubra na poligonie drawskim, pomylił go z dzikiem

Na terenie poligonu drawskiego, w okolicy Pomierzyna, we wtorek myśliwy zastrzelił żubra. Tłumaczył, że pomylił go z dzikiem – powiedział PAP w środę rzecznik komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie kpt. Tomasz Zygmunt.

Kpt. Zygmunt poinformował, że sprawę zastrzelenia żubra przez myśliwego, cywila, mającego aktualne uprawnienia do polowania, przejęła od drawskiej policji żandarmeria wojskowa, ponieważ do zdarzenia doszło na terenie wojskowym, na poligonie drawskim, w okolicy Pomierzyna.

Myśliwy we wtorek po godz. 23 zgłosił policji, że podczas polowania zabił żubra. Miał wyjaśniać, że pomylił go z dzikiem. "Przyznał się do wszystkiego, nie unika odpowiedzialności. Wie, że źle zrobił" - powiedział kpt. Zygmunt.

Dodał, że czynności procesowe na miejscu zdarzenia, w tym sekcja zwłok zwierzęcia, zostały wykonane. Trwa zbieranie materiału dowodowego, planowane jest przesłuchanie świadków.

Myśliwemu nie przedstawiono zarzutów na tym etapie postępowania, które prowadzone jest w kierunku spowodowania zniszczeń w świecie zwierzęcym, czyli o czyn z art. 181 kk.