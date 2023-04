Zachodniopomorskie: Nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 - od 17 kwietnia

17 kwietnia ruszy nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, który potrwa do północy 14 maja – powiedział we wtorek prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Miasto na realizację 11. edycji KBO przeznaczyło najwyższą jak dotąd kwotę 3 mln 810 tys. zł. Wprowadziło też kilka nowości.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, informując podczas konferencji prasowej o starcie 17 kwietnia kolejnej, 11. już edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO), zaznaczył, że trochę zmieniają się jego zasady. Można będzie składać projekty inwestycyjne ogólnomiejskie, których wartość została poniesiona do 1 mln zł oraz osiedlowe. Koszt ich realizacji nie może przekroczyć 135 tys. zł. Przy czym Jedliński przypomniał, że od 2023 r. w mieście jest nie 17 a 18 osiedli, w związku z przyłączeniem do miasta sołectwa Kretomino.

"Po raz pierwszy wprowadzamy dodatkowe kategorie" - powiedział Jedliński. Wyjaśnił, że pierwsza dotyczy projektów ogólnomiejskich o charakterze nieinwestycyjnym, w ramach tzw. Społecznego Budżetu Obywatelskiego o wartości do 100 tys. zł. W tej kategorii mieszczą się projekty wydarzeń prospołecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i integrujących mieszkańców.

Natomiast druga z nowych kategorii dotyczy projektów o charakterze proekologicznym w ramach Zielonego Budżetu Ekologicznego, na który miasto przeznaczyło 200 tys. zł. Zgodnie z założeniem projekty w nim składane mają dotyczyć działań na rzecz środowiska naturalnego i bytowania zwierząt, w tym m.in. rewitalizacji skwerów, tworzenia łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, sterylizacji.

Miasto na realizację KBO 2024 wyda 3 mln 810 tys zł, najwięcej z dotychczasowych edycji, w tym 80 tys. zł na jego promocję i organizację.

Nabór projektów do KBO 2024 prowadzony będzie do północy 14 maja. Sekretarz miasta Tomasz Czuczak dodał, że w tym czasie pracownicy magistratu z referatu konsultacji oraz współpracujące przy organizacji KBO Stowarzyszenie Pracownia Pozarządowa służyć będą pomocą merytoryczną.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek. Może to zrobić indywidualnie, z grupą znajomych, sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa.

Czuczak przypomniał o wymaganych podpisach poparcia dla składanych projektów. Dla tych osiedlowych, w zależności od osiedla, wymaganych jest jeden lub pięć podpisów jego mieszkańców, z których żaden nie może być autorem projektu. Natomiast dla projektów ogólnomiejskich należy zebrać podpisów 30 od mieszkańców Koszalina.

Projekty muszą być składane na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.budzetobywatelski.koszalin.pl. Można tego dokonać poprzez wymienioną stronę internetową, osobiście w siedzibie magistratu lub drogą pocztową, śląc projekt pod adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Czuczak poinformował, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, ocena projektów powinna nastąpić do 15 września. Głosowanie elektroniczne przewidziane jest w terminie 2-23 października. Ogłoszenie wyników planowane jest do 31 października.

Urzędnik podkreślił, że w tej 11. edycji KBO, ze względu na wahania cen przy realizacji zadań inwestycyjnych "mocno będziemy analizować tę stronę kosztową przynajmniej tych projektów inwestycyjnych".

"Nowością jest też to, że trochę inaczej będziemy weryfikować, czy głosujący jest mieszkańcem Koszalina. (…) W tej edycji system będzie weryfikował czy głosujący jest w rejestrze mieszkańców miasta, który jest budowany na podstawie zameldowania, a meldunek w Polsce jest cały czas obowiązkowy" - przekazał Czuczak. W jego ocenie, to powinno zakończyć pojawiające się zarzuty, dotyczące tego, że w głosowaniu niekoniecznie biorą udział mieszkańcy Koszalina.

W dotychczasowych 10. edycjach KBO zgłoszonych zostało 805 projektów ogólnomiejskich i osiedlowych, z których do realizacji wybrane zostały 172.