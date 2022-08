Zachodniopomorskie: Nie stwierdzono zanieczyszczeń na kąpieliskach morskich; w Szczecinie powstaną pierwsze zapory

Na kąpieliskach morskich w Dziwnowie, Międzyzdrojach i Świnoujściu nie stwierdzono zanieczyszczeń, które mogłyby powodować pogorszenie jakości wody – przekazał w środę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. W środę planowana jest budowa pierwszych zapór w Szczecinie.

Jak poinformował w środę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, nie stwierdzono zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować pogorszenie jakości wody na kąpieliskach nadmorskich. Wskazano też, że przebadano 31 próbek z 17 ujęć wody pitnej, w żadnej z nich nie stwierdzono nieprawidłowości.

"Od 11 do 16.08 pobrano w sumie 142 próbki. Otrzymane wyniki badań wody nie wykazały nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na jakość wody do spożycia" - poinformował w środę rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskie Michał Ruczyński.

W środę w Szczecinie będą budowane pierwsze zapory: w okolicach Mostu Cłowego oraz dwie na Odrze Zachodniej. Do tej pory w regionie ustawiono je m.in. w Krajniku Dolnym, Widuchowej, Menscherin (Odra Zachodnia) i Gryfinie (Odra Wschodnia). Łącznie długość zapór obecnych i planowanych to około 1400 m.

"Lokalizacja i długość zapór może ulegać zmianie w zależności od sytuacji na rzece" - dodał Ruczyński.

Od soboty do wtorku, do godz. 12.00, z Odry (woj. zachodniopomorskie) wydobyto 66 130 kg martwych ryb. W trzech transportach zostały przekazane do utylizacji.