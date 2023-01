Zachodniopomorskie: Osiem i sześć lat więzienia dla mężczyzn za podpalenie domu w Sosnowie

O ośmiu i sześciu latach więzienia dla oskarżonych w sprawie podpalenia domu w Sosnowie (Zachodniopomorskie) zdecydował w czwartek Sąd Rejonowy w Łobzie. Dom został zniszczony, gdy jego właściciele bawili się na swoim przyjęciu weselnym.

Według sądu 56-letni Bogdan W. zlecił Mykole O. podpalenie budynku w Sosnowie, wskazując mu dom jednorodzinny i okno, przez które mężczyzna miał podłożyć substancję łatwopalną i dostarczył mu tę substancję. Mykola O. wrzucił ją przez okno piwnicy i podpalił, co spowodowało zniszczenie budynku. Straty oszacowano na ponad 300 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 25 czerwca 2021 r. Stało się to w czasie, gdy poszkodowani bawili się na swoim przyjęciu weselnym. Początkowo podejrzewano wybuch gazu.

Jak przekazywała prokuratura, 56-latek wiedział, że pokrzywdzeni będą poza domem ze względu na uroczystość weselną.

"W dniu zdarzenia zawiózł podejrzanego do Sosnowa, gdzie pokazał mu dom sąsiadów oraz okno piwniczne, przez które miał wrzucić łatwopalną substancję, a następnie ją podpalić. Poinstruował także mężczyznę, by dokonał podpalenia dopiero, gdy będzie ciemno oraz jak ma się tłumaczyć w sytuacji, gdy zostanie zauważony przez przypadkowe osoby. Następnie z kontenera znajdującego się na jego posesji przelał do kanistra benzynę, którą przekazał współpodejrzanemu, po czym wrócił z nim do siedziby należącej do niego firmy. Tam go zostawił deklarując zapłatę kwoty 5 tys. zł za wykonanie zlecanego mu zadania" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Bogdan W. nie przyznał się do winy, drugi oskarżony początkowo również się nie przyznawał, jednak w trakcie przesłuchania "przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia".

Obaj mężczyźni zostali też zobowiązani przez sąd do częściowego naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych ponad 311 tys. zł oraz zadośćuczynienia w sumie 300 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny.