Zachodniopomorskie: Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydał w niedzielę dla województwa zachodniopomorskiego IMGW. Nad morzem w poniedziałek wiatr może osiągnąć prędkość do 95 km/godz.

Nad Bałtykiem we wschodniej części Zachodniopomorskiego w poniedziałek wiatr może wiać ze średnią prędkością do 60 km/godz., a w porywach do 95 km/godz. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego oraz Koszalina i obowiązuje od godz. 8 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

W pozostałej części województwa będzie obowiązywał pierwszy stopień ostrzeżenia. W powiatach białogardzkim, szczecineckim i świdwińskim wiatr ma osiągać średnią prędkość od 25 km/godz. do 35 km/godz., w porywach do 85 km/godz. Ostrzeżenie w tej części regionu ma obowiązywać od godz. 11 w poniedziałek do godz. 4 we wtorek.

W powiatach choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfińskim, łobeskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim, stargardzkim i wałeckim, a także w Szczecinie i w Świnoujściu ostrzeżenie wydano natomiast na poniedziałek - od godz. 10 do godz. 18.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/godz. do 35 km/godz., w porywach do 80 km/godz., z zachodu" - przekazano w komunikacie.