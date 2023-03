Zachodniopomorskie: Ostrzeżenia przed oblodzeniem i przymrozkami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i przymrozkami w woj. zachodniopomorskim wydał w niedzielę IMGW. Temperatura w poniedziałek w nocy i nad ranem może wynieść minus 1 stopień , a przy gruncie minus 3 stopnie Celsjusza.

Oblodzenie dróg prognozowane jest we wschodnich powiatach województwa: białogardzkim, koszalińskim, sławieńskim, szczecineckim oraz w Koszalinie.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie" - napisano w komunikacie. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 3 do 7 w poniedziałek.

Przymrozki prognozowane są w 17 powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfińskim, koszalińskim, łobeskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim, sławieńskim, stargardzkim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim oraz w Koszalinie i w Szczecinie.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do minus 3 stopni Celsjusza" - przekazano. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 1 do 7 w poniedziałek.

Zaznaczono też, że w kolejnych dniach temperatura również będzie spadać w nocy poniżej 0 st. Celsjusza.