Zachodniopomorskie: Ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem

IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla woj. zachodniopomorskiego. W północnej części regionu wiatr w porywach może osiągać prędkość do 130 km/h.

"Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h, lokalnie możliwe porywy do 130 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami burze" - poinformował w sobotę IMGW.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy północnej części województwa. To powiaty m.in. goleniowski, kołobrzeski, kamieński, sławieński, policki, gryficki i koszaliński.

W południowej części regionu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, tam porywy wiatr mogą osiągać do 110 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Według prognoz silny wiatr ma się utrzymać do niedzieli, do godz.15.