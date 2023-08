Zachodniopomorskie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla siedmiu powiatów woj. zachodniopomorskiego wydał we wtorek IMGW. Burzom mają towarzyszyć ulewne deszcze.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/godz., lokalnie do 80 km/godz. Miejscami możliwy drobny grad"- przekazano we wtorkowym komunikacie.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, a także Koszalina i Świnoujścia i obowiązuje do godz. 20 we wtorek.

Burze i sztorm prognozowane są też w zachodniej strefie brzegowej - obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Do wieczora ma wiać silny wiatr - do 9 stopni w skali Beauforta.