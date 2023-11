Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Według prognoz, od godz. 22.00 w sobotę do niedzieli, do godz. 8.00 rano w powiatach: koszalińskim, szczecineckim i sławieńskim może pojawić się gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Synoptycy, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określili na 70 proc.