Zachodniopomorskie: Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

Zawieje i zamiecie śnieżne, a także oblodzenie prognozuje w piątek IMGW w województwie zachodniopomorskim. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Od godz. 15 do północy mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i wiatrem, który w porywach może wiać z prędkością do 65 km/h. Ostrzeżenie wydano dla powiatów białogardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, polickiego, sławieńskiego i świdwińskiego, a także dla Koszalina, Szczecina i Świnoujścia.

W całym województwie IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Jak wskazano, temperatura obniży się do ok. -5 st. Celsjusza, a minimalna temperatura przy gruncie może wynieść ok. -8 st. C. Ujemna temperatura powietrza ma się utrzymać do godzin porannych we wtorek.