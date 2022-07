Zachodniopomorskie: Ostrzeżenie trzeciego i drugiego stopnia przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie trzeciego i drugiego stopnia przed upałami dla części województwa zachodniopomorskiego. Alerty obowiązują od wtorku.

Najcieplej ma być w południowej części regionu. Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy pięciu powiatów: wałeckiego, choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i gryfińskiego.

"Temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30 st. C do 34 st. C. W środę od 33 st. C do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 16 st. C do 19 st. C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 st. C do 22 st. C" - poinformował IMGW.

Alerty drugiego stopnia prognozuje się w środkowej części regionu. Wydano go dla powiatów: drawskiego, goleniowskiego, łobeskiego, polickiego, stargardzkiego, szczecineckiego, świdwińskiego i Szczecina. W tych rejonach maksymalna temperatura w dzień może się wahać od 30 st. C do 34 st. C, w nocy z wtorku na środę minimalna od 15 st. C do 18 st. C, a ze środy na czwartek od 18 st. C do 21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują od wtorku od godz. 12 do czwartku do godz. 20.

Synoptycy prognozują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.

autorka: Małgorzata Miszczuk

